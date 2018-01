Pedágios de SP ficam 5,29% mais caros em média a partir de 1o de julho

O índice ficou abaixo do nível estabelecido em contratos em todas as 19 concessionárias do Estado, menos Ecopistas, da Ecorodovias, e Rodoanel Oeste, da CCR.

No caso da Ecopistas, o índice de aumento aprovado foi de 6,97 por cento. Já no Rodoanel Oeste houve alta de 6,51 por cento. Em ambos os casos o nível estabelecido em contrato para este ano era de 6,37 por cento.

A maior alta média ocorreu nos pedágios da Autoban, da CCR, de 5,38 por cento, ante 7,83 por cento que seria calculado contratualmente, segundo a agência. A menor foi definida para a SPMAR, de 3,51 por cento.

O governo de São Paulo decidiu suspender reajustes de pedágio em 2013, na sequência da onda de protestos populares a partir de junho daquele ano nas principais cidades do Brasil.

Como forma de não desequilibrar financeiramente as concessionárias, o governo adotou medidas mantidas na definição do reajuste deste ano. As medidas incluíram cobrança de eixos suspensos de caminhões, redução de 50 por cento na taxa de fiscalização da Artesp e negociação com parte das empresas para troca do índice contratual de inflação, de IGP-M para IPCA.

A agência informou que os reajustes aprovados variam entre as 144 praças de pedágio operadas pelas 19 concessionárias do Estado. "Na prática, quando o usuário passar por uma cabine de pedágio, o reajuste vai variar entre zero e 8,57 por cento", informou a Artesp em comunicado à imprensa.

Veja a seguir os reajustes médios aprovados para cada concessionária:

CONCESSIONÁRIA Reajuste Reajuste

Contratual aplicado

2014 (IGP-M ou em 2014

IPC-A)

NÃO APLICADO

Reajuste médio 5,29%

AUTOBAN 7,83% 5,38%

TEBE 7,83% 4,89%

VIANORTE 7,83% 5,58%

INTERVIAS 7,83% 4,67%

CENTROVIAS 7,83% 5,04%

TRIÂNGULO DO 7,83% 5,72%

SOL

AUTOVIAS 7,83% 5,17%

RENOVIAS 7,83% 6,37%

VIAOESTE 7,83% 6,14%

RODOVIAS DAS 7,83% 5,51%

COLINAS

N 7,83% 5,77%

SPVIAS 7,83% 5,26%

ECOVIAS 7,83% 4,58%

CART 6,37% 5,98%

ROTA DAS 6,37% 5,29%

BANDEIRAS

RODOVIAS DO 6,37% 5,44%

TIETÊ

ECOPISTAS 6,37% 6,97%

RODOANEL OESTE 6,37% 6,51%

SPMAR 6,37% 3,51%

(Por Alberto Alerigi Jr.)