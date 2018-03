Pedágios e passagens interestaduais sobem hoje em SP As novas tarifas de pedágio nas principais rodovias do Estado de São Paulo passam a valer hoje. No primeiro dia das férias, os motoristas que viajarem para o litoral ou para o interior vão pagar 11,52% a mais, em média, em várias praças concedidas à iniciativa privada. Já os pedágios das Rodovias Ayrton Senna, Dom Pedro I, Carvalho Pinto, Raposo Tavares, Marechal Rondon e Miguel Melhado Campos sofrerão reajustes de 5,71% a 6,52%. Os valores são diferenciados porque os reajustes nos contratos com concessionárias utilizam como base o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) e não o índice oficial de inflação - como ocorre nos demais casos. Quem sair da capital com destino à Baixada Santista, por exemplo, vai pagar R$ 17 no pedágio Piratininga da Rodovia dos Imigrantes, no trecho que liga São Paulo a São Vicente. Se o destino for o litoral norte, o motorista vai pagar R$ 8,60 em Itaquaquecetuba (Ayrton Senna) e R$ 4,90 no posto de São José dos Campos da Carvalho Pinto. Ônibus As passagens dos ônibus de viagens interestaduais e internacionais também vão ficar mais caras a partir da zero hora de hoje. A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) autorizou as empresas que operam essas linhas a aplicar um reajuste de 6,396% em suas tarifas. As empresas de ônibus interestaduais e internacionais que atuam no Brasil transportam anualmente cerca de 140 milhões de passageiros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.