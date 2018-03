Pedida prisão de motorista que atropelou manifestantes A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) pediu nesta sexta-feira, 21, a prisão do empresário Alexsandro Ichisato de Azevedo, de 37 anos, acusado de ter avançado com seu carro e atropelado 13 pessoas na noite anterior, matando Marcos Delefrate, de 18 anos. O carro dele foi abandonado no condomínio de luxo em que reside, mas ele não se encontrava no local e é procurado. Mais cedo, o advogado de Azevedo disse que ele se apresentaria fora de Ribeirão.