Pedida prisão preventiva de PMs acusados de extorsão A Corregedoria Geral da Polícia Militar (PM) pediu a prisão preventiva por 30 dias do cabo Marcelo Bigon e do sargento Marcelo Leal à juíza da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar do Rio de Janeiro. Ambos são suspeitos de tentar extorquir a família de Rafael Bussamra, que atropelou e matou o filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, na madrugada de terça-feira. A dupla já se apresentou neste final de semana e está presa.