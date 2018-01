Pedidos de portabilidade chegam à média de 800 por dia

Em 15 dias de implantação, 11.780 usuários de telefone pediram o recurso da portabilidade numérica, que permite trocar de operadora e manter o número da linha. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela ABR Telecom, escolhida pelas operadoras para ser a entidade administradora do serviço, a média nos últimos dias alcançou 800 pedidos diários. Das 11.782 solicitações registradas, 7.478 se originaram de usuários de telefones móveis e 4.304 de usuários de linhas fixas. Como as operadoras têm cinco dias úteis para atender o pedido do assinante, dos quais dois dias são para que ele confirme ou desista da opção, de todos os pedidos até agora, 3.655 já trocaram efetivamente de operadora, dos quais 2.328 usuários de telefonia móvel e 1.327 de fixa. Das oito cidades onde a portabilidade numérica está disponível desde 1o de setembro, Goiânia (GO) é, até agora, a que lidera o número de pedidos (3.773), seguida por Londrina, no Paraná (2.328 pedidos). Os demais seis municípios são Bauru, São José do Rio Preto (ambas em São Paulo), Vitória (ES), Divinópolis (MG), Campo Grande (MS) e Teresina (PI). Em novembro, o recurso passa a ser oferecido em mais 22 códigos DDD. Boa parte das operadoras optou por não cobrar do cliente pela portabilidade, mas a Anatel definiu o preço máximo de 4 reais para aquelas que forem cobrar.