Pedofilia: 27 pessoas são acusadas de manter rede na internet Uma rede internacional de pornografia infantil foi descoberta na internet: 27 pessoas foram acusadas de trocar vídeos e imagens de crianças molestadas sexualmente por meio de softwares de mensagens instantâneas. Os acusados mantinham um "chat" privado na internet através do qual trocavam imagens, incluindo vídeos de abusos sexuais, disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Alberto Gonzales. Em entrevista coletiva, que aconteceu ontem, Gonzales explicou que os agentes federais dos EUA realizaram esta semana várias detenções relacionadas à rede em vários estados norte-americanos. As autoridades já identificaram sete vítimas, disse Gonzales, acrescentando que foram agentes secretos que descobriram essa rede. "Continuaremos trabalhando junto com nossos parceiros das forças da ordem para proteger os menores vulneráveis e impedir novas redes", disse Gonzales. A subsecretária do Departamento de Segurança Nacional para o Escritório de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, em inglês), Julie Myers, disse que as tendências detectadas por esse departamento mostram a diminuição na idade das vítimas. Os acusados podem ser condenados a um mínimo de 15 anos de prisão. Detenções Os agentes federais fizeram prisões e apreensões de computadores nos estados norte-americanos do Arizona, Florida, Illinois, Michigan, Nevada, Nova York, Carolina do Norte, Tennessee e até no Havaí, de acordo com fontes do governo. A investigação foi iniciada no Canadá e incluiu a pesquisa de charges feitas na Austrália e no Reino Unido. Além de compartilhar imagens e filmes gravados, os participantes da rede de pedofilia também faziam o streaming de vídeos por softwares de mensagens instantâneas. De acordo com dados do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas de Molestadas dos EUA, a pornografia infantil é um dos negócios com maior crescimento no submundo da internet, podendo movimentar até US$ 20 bilhões ao ano em todo o mundo.