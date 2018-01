Pedófilo nos EUA é preso com ajuda de editor da Wired O programador Kevin Poulsen, editor da norte-americana Wired News, versão online da popular revista de tecnologia, conseguiu ajudar a polícia dos EUA a chegar a um suspeito de pedofilia. É que ele criou um programa, usando a linguagem Perl, que ajudou a polícia a localizar Andrew Lubrano, um conhecido pedófilo que já havia sido indiciado quatro vezes. Residente na cidade de Nova Iorque, ele atuava no site de relacionamentos MySpace, onde procurava atrair crianças e pré-adolescentes. Segundo o site Security Focus (onde Poulsen também trabalhou como editor), o programa cruzou os dados do U.S. National Sex Offender Registry (Registro Nacional de Maníacos Sexuais dos EUA) com mais de um milhão de perfis do MySpace. O programa desenvolvido por Poulsen conseguiu encontrar 744 perfis de usuários que já foram condenados na justiça americana pela prática de ofensas sexuais (o banco de dados de maníacos sexuais nos EUA tem o registro de mais de 385 mil pessoas). Essa foi a primeira vez que um suspeito é preso por meio do programa desenvolvido por Poulsen, que só foi bem-sucedido porque o criminoso havia registrado seu perfil no MySpace utilizando informações reais. O programa criado por Poulsen é de código aberto e será disponibilizado gratuitamente para ser usado por outras organizações interessadas em realizar ações semelhantes.