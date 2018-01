Pedrosa conquista vitória confortável na Alemanha Dani Pedrosa manteve vivas as esperanças para conquistar seu primeiro título mundial de MotoGP com uma vitória confortável no Grande Prêmio da Alemanha, no escaldante circuito de Sachsenring. Com a temperatura chegando a 38 graus Celsius no circuito sinuoso na região Leste da Alemanha, o espanhol ultrapassou o líder do campeonato Casey Stoner na primeira curva e levou sua Honda à vitória com mais de 13 segundos de vantagem. "Esta foi muito, muito boa para mim", disse Pedrosa sobre seu primeiro triunfo no ano. "Eu estava muito forte no começo e esta foi minha atitude hoje." Stoner, que tentava ser o primeiro piloto neste ano a vencer largando da pole position, terminou em um desapontador quinto lugar. No entanto, o piloto de 21 anos da Ducati conseguiu ampliar a vantagem na classificação geral sobre seu rival mais próximo neste ano, depois que o pentacampeão mundial Valentino Rossi escapou da pista para a brita na quinta volta e teve que abandonar a corrida. O australiano disse que teve um problema com os pneus que o impediu de alcançar os outros pilotos. "No fim da corrida eu estava lutando para garantir o quinto lugar, o que foi algo realmente positivo," disse ele aos repórteres. "Eu só queria conseguir terminar a prova, para lhe falar a verdade." Loris Capirossi, da Itália, conseguiu sua melhor posição na temporada ao chegar em segundo com a sua Ducati, enquanto que o atual campeão e piloto da Honda Nicky Hayden, que não vence a 10 corridas neste ano, foi o terceiro. Com meia temporada para ser disputada, Stone tem 196 pontos, 32 a mais que Rossi, que está no com 164. Pedrosa vem logo atrás, em terceiro, com 144.