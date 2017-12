Cabral e Paes se encontram na avenida

RIO - Figura rara em eventos públicos desde que deixou o governo do Estado do Rio, em abril de 2014, Sérgio Cabral Filho (PMDB) acompanha a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Rio ao lado do prefeito Eduardo Paes (PMDB). O ex-governador é convidado do camarote da prefeitura, juntamente com seu filho Marco Antônio Cabral, que é secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude.

Enquanto a bateria do Salgueiro tocava no recuo, Cabral e Paes desceram à pista e dançaram juntos. Os peemedebistas também trocaram abraços e posaram para fotos. Em meio ao entusiasmo do carnaval, Cabral chegou a dar um beijo no rosto de Paes. Os dois estavam cercados pelo ministro da Cultura, Juca Ferreira, e pelo secretário-executivo de Coordenação de Governo da prefeitura do Rio, Pedro Paulo - já anunciado pelo PMDB como pré-candidato à sucessão de Paes.

Cabral, no entanto, não quis comentar a situação atual das finanças do Estado do Rio. Diante da crise que afeta os cofres estaduais, o governador Luiz Fernando Pezão, seu sucessor no cargo e também do PMDB, abriu mão do camarote e não acompanha os desfiles na avenida neste ano.