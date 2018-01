Pegadinha durante feira envolve blog em polêmica Um episódio recente trouxe Brian Lam e o blog que ele edita, o gizmodo.com, para o centro das atenções da blogosfera e do noticiário de tecnologia de todo o mundo. O caso foi o seguinte: Brian, juntamente com a equipe que escreve para o Gizmodo, decidiu aprontar uma pegadinha durante a 41ª edição da Consumer Electronics Show (CES) – megafeira de tecnologia que acontece anualmente no mês de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Eles se muniram de um controle remoto universal chamado TV-B-Gone, que pode desligar aparelhos de televisão de diferentes marcas e modelos, e foram para os pavilhões da feira. Lá, fizeram a festa desligando telas de empresas que exibiam seus produtos e chegaram a atrapalhar consideravelmente uma coletiva de imprensa da empresa Motorola (veja o vídeo da pegadinha, intitulado "A coisa mais malvada que o Gizmodo fez na CES", na página www.tinyurl.com/3eyy4c). No post que acompanha o vídeo, segue a seguinte mensagem: "Nós não resistimos. Desligamos a primeira TV. Depois a segunda. Depois uma parede delas. Aí não conseguimos parar mais". A idéia não foi tão bem aceita. Aquela foi a primeira CES em que blogueiros tiveram acesso privilegiado a certos locais, áreas reservadas para eles e atenção especial dada pela organização do evento. A "brincadeira" do Gizmodo enfureceu parte da blogosfera, que a considerou irresponsável e ruim para a imagem dos blogueiros em geral. Arrependidos? "Serviu de lição. Achamos que essa seria uma forma interessante de protestar contra as centenas de televisões ali, que parecem querer te enfeitiçar, sugar toda a sua atenção ", diz Lam. "Deveríamos ter deixado essa idéia mais clara desde o começo".