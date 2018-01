PEGADINHA PIRATA Na terça-feira, o Pirate Bay, o mais popular site de torrents do mundo, anunciou ter sido convidado pela Coreia do Norte para se instalar no país. Alvo de instituições e governos que o acusam de desrespeitar direitos autorais, o site poderia rodar seus servidores em segurança na nova sede. Muitos engoliram. No dia seguinte, o site revelou que era uma pegadinha. E deu um puxão de orelha em quem apoiou a suposta ação: "Vocês precisam ser mais críticos".