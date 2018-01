Peixe do dia à baixa temperatura com banana da terra (Maní)

Anna Angotti e Demian Takahashi (jornalistas) - O caiçara já ensinou: peixe com banana é uma delícia. Com tucupi e coco não tem como errar. Se colocar uma farofinha de mandioca então... O Maní pega essa combinação campeã e dá uma modernizada, um tapa na apresentação. Com ingredientes frescos, o prato está aí para provar que combinações tradicionalíssimas da culinária brasileira já nasceram sofisticadas. O chato é só valorizarmos isso quando o peixe é cozido a baixa temperatura e o tucupi vira espuma (embora o sabor fosse mais de coco que de tucupi). Na busca por um critério de desempate com o cupim do D.O.M, achamos um: a suspeita de que ninguém sairia perdendo se, na hora de assar, substituíssem o roner pela boa e velha folha de bananeira. Braulio Pasmanik (Empresário e gourmet) - A dupla Helena Rizzo e Daniel Redondo faz a minha alegria nesta época em que o mercado financeiro cuida da minha tristeza. Com propostas novas, mas sem avançar no conforto e prazer da boca cheia e mastigável, consegue criar maravilhas como uma salada Waldorf que vira um joguinho de adivinha, na tentativa de identificar os ingredientes da tradicional salada. Ou um peixe que de tão perfeito, agrada até quem não é fã das coisas que nadam. Meu amigo Bruno Federico, chefe de uma das grandes instituições italianas de cozinha do mar, o La Caprese em Mozzo, Itália, costuma dizer: Peixe ruim tem gosto de peixe, peixe bom tem gosto de mar! Coberto com a farofa Mani feita com pães da casa, espuma de tucupi e cubinhos de banana da terra grelhada e MADURA (quando é verde fica ruim) o peixe é cozido em baixa temperatura, evitando a agressão do calor excessivo e realçando os sucos e sabores do mar. O Mani é hoje um dos melhores restaurantes do Brasil, um dos meus favoritos e merecedor deste prêmio tão importante. O Mani é hoje um dos melhores restaurantes do Brasil, um dos meus favoritos e merecedor deste prêmio tão importante. Jacques Trefois (Consultor de vinhos e gourmet) - No dia que fui, recebi uma posta de cambucu de cozimento milimétrico e perfeito. Esse peixe saboroso combina perfeitamente com o acompanhamento, formando um ótimo conjunto. O Maní está se firmando cada vez mais como um dos melhores restaurantes da cidade, sob o comando na cozinha dos talentosos Helena e Daniel. Luiz Horta (Editor-assistente do Paladar) - Foi parte da minha melhor refeição no prêmio, admirável o que os chefs vêm realizando no seu pequeno Maní. Miguel Fazanella (Médico-empresário) - Muito bem apresentado como em geral, todos os pratos do Maní. Impecável. Se desfaz na boca e conserva. A umidade e a maciez continuaram presentes da primeira à última garfada. Já peça logo seu chá, pois é uma preparação delicada e feita na hora. Os sucos naturais são fantásticos e a idéia de gengibre no gelo é muito refrescante. Vale conferir. Neide Rigo (Nutricionista e autora do blog Come-se) - O peixe estava fresco, com cheiro suave, suculento, gostoso. Quando fui, o peixe do dia era o robalo. A farofinha era crocante, os brotinhos tenros e coloridos; o tucupi veio em espuma desbotada e sem gosto e a banana, sumida. Quem comeu minha banana? Perguntei sobre o tucupi que não tinha cor nem sabor perfumado nem a acidez característica. A garçonete disse que há vários tipos de tucupi e que o que eles usam é o "leite da mandioca". Imagino que seja o sumo da mandioca ainda com um pouco de amido que deve contribuir com a espuma. Mas o negócio é que tinha mais sabor - ainda assim, bem lá longe - de mandioquinha que de mandioca. O nome do prato engana. Pensei numa boa porção de banana da terra e praticamente não a vi, pensei no sabor do tucupi e não senti. As "migalhas de mani" também enganam - são migalhas tostadas de diferentes tipos de pão da casa (farinha de rosca mais grossinha). Fora a implicância conceitual, a farofinha estava gostosa. Patrícia Ferraz (Editora do Paladar) - O que importa num prato é o prazer que ele provoca, seja ele clássico ou moderno, feito com técnicas revolucionárias ou grande simplicidade. Achei esse peixe do Maní maravilhoso. Estava tecnicamente perfeito, interior úmido, frescor reverenciado pela delicadeza do tempero. Por cima, a farofinha emprestava sabor e crocância ao pescado. Por baixo, a bananinha da terra concassé, comparecia com um toque adocicado. Leve, suave, moderno e acima de tudo muito saboroso. Na minha opinião esse foi o melhor prato do premio Paladar. Roberto Smeraldi (Diretor da ONG Amigos da Terra) - O robalo em si estava fresquinho e seu cozimento delicado preservou sabor e textura de forma adequada. Mas o conjunto não entusiasma. Rosa Moraes (Diretora do centro de gastronomia da Anhembi-Morumbi) - De tão bem feito (a banana em cubinhos frita no azeite de bacon é de uma sutileza...), faz até esquecer a técnica. Me transportou para a praia. Quase senti o cheiro do mar. Esses meninos estão arrasando. Silvio Giannini (Editor do guia Time Out Brasil) - O robalo que chegou à mesa, preparado com o rigor desta técnica e cozido no próprio caldo do tucupi, surpreendeu pelo frescor, por sua leveza, e pelo feliz encontro de ingredientes _ a espuma feita a partir do tucupi, a banana da terra, as tais migalhas. Difícil decisão. Fui obrigado a apelar para os recursos subjetivos da emoção, já que três gigantes se alinharam no final. Por aqui, o coração falou sereno demais e é preciso calor para se vencer uma disputa. Engrandeceu os demais concorrentes. Luiz Américo Camargo (Editor de suplementos de O Estado de S. Paulo) - A técnica pela técnica não interessa: é vazia e pode nem saciar o apetite. Mas quando ela está a serviço de uma idéia, de ótimos ingredientes, da vontade de comer, aí é diversão garantida. Pois este robalo de cozimento perfeito em caldo de tucupi, com deliciosa farofa crocante e bananas (sabiamente acomodadas por baixo do peixe) representa uma dessas felizes conjunções. É brasileiro? É espanhol? Eu diria só que é ótimo.