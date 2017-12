Peixes aparecem boiando no Rio Piracicaba

Magossi também preside o Instituto Beira Rio, que é uma ONG que trabalha pela preservação daquelas águas. Ele contou que havia peixes de até 10 quilos boiando um pouquinho antes de onde se formam as lagoas do Tanquan, como é conhecida uma área onde fica uma colônia de pescadores.

"Foi uma cena chocante, algo muito triste mesmo", disse o ambientalista. O que fez os peixes morrerem ainda será objeto de análise.

Em fevereiro passado a mortandade ocorreu no perímetro urbano de Piracicaba, cidade que tem o rio como sua grande marca, e envolveu piaus, mandis, jurupecens, dourados, cascudos, entre outros. Já dessa vez os peixes estavam entre o Tanquan e o Poço do Lajeado, passando pelo chamado Paredão Vermelho.

Seca

A região abriga grande diversidade de espécies e entre os que apareceram boiando agora constam mandis, piaparas, corvinas e pintados. O motivo ainda será analisado, mas no registro anterior o laudo da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou que alguns trechos do rio ficaram sem oxigênio devido a escassez de chuva.

De acordo com Magossi, hoje o nível do rio está em torno de 27 metros cúbicos de água por segundo, quando nesta época do ano deveria estar entre 80 e 150. "É uma situação preocupante".