Peixes ornamentais ganham mercado

A grande demanda interna e o potencial de exportação de peixes ornamentais têm estimulado o surgimento de pólos produtores no Brasil, o maior deles na região de Muriaé (MG), onde são gerados mais de 15 mil empregos diretos nessa atividade. Embora em escala menor, o Vale do Paraíba paulista, sobretudo os municípios de Jacareí, Guararema e Igaratá, já pode ser considerado um novo pólo, concentrando cerca de 30 criadores, que ocupam uma boa fatia do mercado. "Temos água e clima ideais para a criação, principalmente de kinguio e carpa", diz o produtor Wilson Morio Suzuky, de Jacareí. Ele tem 30 tanques de criação, em 7 mil metros quadrados, somando cerca de 300 mil peixes. A criadora Maria Luiza Girodetti, de Guararema, conta que a sua criação começou quando ganhou de presente um casal de peixes. "Comecei brincando", diz ela. A "brincadeira" transformou-se num negócio rentável, com a venda média de 10 mil unidades por semana, que abastecem atacadistas de São Paulo e de outros Estados, sobretudo do Sul. DOIS SÍTIOS A atividade é desenvolvida em dois sítios: em Guararema, com 50 tanques, onde são criados 150 mil kinguios e em Santa Isabel, também com 50 tanques, com produção anual de 250 mil carpas nishikigoi, em parceria com outro criador. Maria Luiza está iniciando a produção do oscar, uma espécie amazônica melhorada geneticamente nos Estados Unidos. Com cerca de 30 centímetros, o peixe é carnívoro e, segundo ela, comporta-se como um cachorro, sendo capaz de reconhecer o dono. Os irmãos Isaac e Daniel Dias, do município vizinho de Igaratá, são especializados na criação de carpas e não têm do que reclamar, pois a demanda por esses peixes está bastante favorável. Há 20 anos eles instalaram o criatório em 8 hectares, somando 40 tanques e produção anual de 300 mil peixes. "O mercado continua bom, apesar de ter aumentado o número de criadores", diz Daniel Dias. Ele explica que há no Brasil dois principais tipos de carpa: a nishikigoi, as primeiras a chegar ao País e as mais exibidas em exposições, e a véu, diferenciada pelas nadadeiras maiores e o rabo mais comprido, ambas com padrão de cores do vermelho ao dourado. Os irmãos utilizam a superpopulação dos tanques como estratégia para atender a certos clientes que exigem fornecimento o ano inteiro. "A superpopulação e a falta de espaço não deixam que o peixe cresça mais que o tamanho aceito pelo mercado", afirma Dias. O MAIOR PÓLO Em Muriaé (MG), "peixe é uma beleza que dá lucro", conforme afirma o produtor Francisco Eustáquio Andrade Cavalhier, que faz parte de um grupo informal de produtores, que atua na venda de peixes, inclusive para venda ao mercado externo. A região, localizada na Zona da Mata mineira, produz cerca de 10 milhões de peixes por ano, de 70 a 80 espécies, destacando-se o beta, o guppy e o kinguio. Só em Muriaé são mais de 500 produtores. A atividade envolve pequenos criatórios, com média de 2 a 3 hectares. O maior volume é vendido para São Paulo, que também comercializa com outros Estados e exporta grande quantidade de peixes ornamentais para a América do Sul, América do Norte e União Européia. Outra região importante produtora de peixes ornamentais fica entre Mangaratiba e Rio Bonito (RJ), reunindo cerca de 30 criadores. Destaca-se o município de Magé, no qual 18 produtores, a maior parte de guppy e beta, criam cerca de 900 mil peixes, vendidos principalmente em São Paulo.