Pela parabólica, só dá para ter dois canais em alta definição Mesmo quem mora em cidades onde a TV digital ainda não chegou – e não conta com um serviço de TV paga em HD – pode entrar na alta definição. Já há receptores via satélite que permitem receber o sinal de algumas emissoras (leia-se Band e Rede TV) no formato. Esses decodificadores custam entre R$ 400 e R$ 700 e são comercializados por empresas como Zinwell e LB. Não é preciso mudar nada na antena parabólica. É só conectar o novo receptor para receber Band e Rede TV em alta definição. A Record também já transmite sinal digital pelo satélite, mas na definição padrão. O mesmo ocorre com o SBT – nesse caso, as imagens são da TV Alterosa, afiliada da emissora em Minas. O maior problema está na Globo, que não transmite em digital no satélite. Quem comprar um receptor HD não conseguirá sintonizá-la. Mas há um truque: é possível manter, junto ao aparelho HD, um receptor tradicional, analógico, só para a Globo (as imagens serão em definição padrão).