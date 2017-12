Pelé é novamente internado em hospital de São Paulo

Campeão mundial com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970, Pelé foi internado no mesmo hospital em 12 de novembro com dores abdominais, passou por um procedimento cirúrgico para a retirada de cálculos e recebeu alta no dia 15.

O ex-jogador de 74 anos, eleito Atleta do Século 20, se recuperou recentemente de uma cirurgia no quadril e é apontado como maior jogador de futebol da história. Atuou pelo Santos, New York Cosmos e pela seleção brasileira.

(Reportagem de Eduardo Simões)