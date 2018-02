Pelé: não quero que meus filhos me vejam chorando como vi meu pai em 1950

"Na Copa de 50 eu vi meu pai chorando porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo... Eu não quero que meus filhos me vejam chorando nessa Copa não", disse Pelé, em breve participação no sorteio dos grupos do Mundial, na Costa do Sauípe (BA).

Segundo Pelé, que rejeitou um convite para sortear os times nesta sexta alegando que não se sentiria confortável se prejudicasse o Brasil na definição das chaves, a seleção brasileira vai voltar a disputar uma final de Copa do Mundo no Maracanã no ano que vem, mas desta vez com final diferente.

"Tenho certeza, espero que o Brasil vai ganhar", afirmou Pelé.

(Por Pedro Fonseca)