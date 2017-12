Pelé tem 'instabiliadade clínica' e é transferido a unidade de cuidados especiais

"Para receber os melhores cuidados, foi transferido para ser monitorado em uma unidade de cuidados especiais", disse em comunicado o Hospital Albert Einstein, sem dar mais detalhes.

O tricampeão mundial com a seleção brasileira foi internado na última segunda-feira e exames detectaram uma infecção urinária.

Segundo um boletim médico anterior, divulgado na quarta-feira, Pelé estava recebendo antibióticos por via endovenosa e tinha condição estável.

O assessor pessoal de Pelé, José Fornos Rodrigues, conhecido como Pepito, garantiu à Reuters que o ex-jogador está bem e que a transferência dele para outra unidade tem o objetivo principal de proteger sua privacidade.

"Ele estava desconfortável com tantas pessoas visitando. Será mais tranquilo agora", disse o assessor por telefone.

Uma porta-voz do hospital se recusou a dar mais detalhes, mas afirmou que Pelé não está em tratamento intensivo.

Pelé já havia sido internado no mesmo hospital em 12 de novembro com dores abdominais e passou por uma cirurgia para a retirada de cálculos no rim, uretra e vesícula, que dificultavam seu fluxo urinário. Ele recebeu alta no dia 15.

Há dois anos, o ex-jogador de 74 anos, campeão mundial com o Brasil em 1958, 1962 e 1970, passou por cirurgia no quadril.

(Reportagem de Tatiana Ramil e Brian Winter)