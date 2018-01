Pelo Last.fm, a melhor trilha para usuários do Blogger Blogueiros com uma conta no Blogger conseguem adicionar qualquer tipo de aplicativo à sua página. O publicador de blogs do Google aceita códigos HTML e Javascript. São pequenos códigos de programação que fazem os aplicativos funcionar dentro do site. Os widgets do Last.fm são os mais completos para adicionar ao blog. Você pode escolher entre colocar uma janelinha com sua lista de músicas, um mosaico dos discos que escuta ou mesmo um tocador de uma "rádio" com as suas músicas registradas pelo Last.fm. Porém, se você não tiver uma conta no Last.fm e desejar adicionar um tocador de música no blog, prefira o site GoEar (www.goear.com). Ele é simples e funciona como um buscador de músicas. Você digita o nome da faixa, e o site cria um ‘player’ para a canção. Copie o código que está na caixa "this song in your site" e cole-o no editor do Blogger. Outra opção é o site www.myfabrik.com. Ele permite fazer o upload de até 1 gigabyte (GB) com as músicas que você quiser. Ainda é possível criar um tocador das faixas para seu blog. Ele também tem uma opção para que o aplicativo toque as músicas automaticamente quando alguém visitar o seu site. O site SoundCloud (www.soundcloud.com) também permite fazer o upload das músicas e inserir um tocador delas no blog. A diferença é que você pode adicionar amigos ao seu perfil e seguir uploads dos usuários, assim como no Blip.fm. F.S.