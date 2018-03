Pelo menos 13 migrantes do Níger são encontrados mortos no Sahara

Alat Mougaskia, representante local do governo de Niamei, na cidade de Arlit, no norte do país, disse que 13 corpos foram confirmados em uma localidade, e que se acredita que 33 outras pessoas do mesmo comboio, na maioria mulheres e crianças, tenham morrido em outros lugares, mas seus corpos ainda não foram encontrados.

"Estas pessoas parecem ter procurado abrigo, mas morreram pela falta de alimento e água", declarou uma fonte militar do Níger à Reuters, pedindo anonimato e estimando em 30 os mortos.

Não houve comentários de imediato das autoridades argelinas.

O Níger está em uma encruzilhada de rotas migratórias que ligam o norte da África ao resto do continente. O país se comprometeu a reprimir o contrabando depois que 92 migrantes morreram tentando fazer a mesma viagem para a Argélia no final do ano passado.

As autoridades dos dois lados da fronteira procuraram os migrantes nesta semana depois que seis mulheres e oito crianças que eram parte do comboio de migrantes abandonado por seu motorista no deserto foram resgatados por forças de seguranças argelinas, informaram as autoridades.

A maioria dos migrantes a caminho da Argélia é de mulheres e crianças do sudeste remoto do Níger que são enviadas para mendigar do lado de fora de mesquitas argelinas. A rota líbia, entretanto, é popular entre os jovens de todo oeste africano que procuram trabalho na Líbia ou uma vida melhor na Europa.

(Por Abdoulaye Massalaki)