Pelo menos 13 são mortos em tentativa dos EUA de resgatar reféns no Iêmen

Forças especiais dos EUA invadiram a aldeia de Dafaar na província de Shabwa, um reduto de militantes no sul do Iêmen, pouco depois da meia-noite, no sábado, matando vários membros da Al Qaeda na Península Arábica (AQAP).

O jornalista americano Luke Somers, 33, e o professor sulafricano Pierre Korkie, 56, foram baleados e mortos por seus captores durante o ataque destinado a garantir a liberdade dos reféns, disseram autoridades norte-americanas.

A AQAP, formada em 2006 pela fusão dos ramos iemenita e saudita da rede, foi durante anos visto por Washington como um dos ramos mais perigosos do movimento.

Os governos ocidentais temem que um avanço por xiitas combatentes muçulmanos Houthi com ligações com o Irã tenha reforçado o apoio entre os sunitas do Iêmen à AQAP, que se estabeleceu em partes do sul e leste do Iêmen, incluindo Shabwa, onde o ataque ocorreu.

Pelo menos um britânico e um homem turco ainda são mantidos como reféns pelo grupo.

(Por Mohammed Ghobari e Mohammed Mukhashaf)