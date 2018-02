Pelo menos 15 morrem pisoteados em festival na Alemanha

Pelo menos 15 pessoas morreram pisoteadas neste sábado no festival de música eletrônica Love Parade, em Duisburg, na Alemanha, segundo a polícia.

As autoridades já estavam tentando impedir o acesso ao evento nas ruas da cidade, quando, por volta de 17h (meio dia, em Brasília) começou um empurra-empurra na entrada do túnel.

Cerca de cem pessoas ficaram feridas, dezenas delas se encontram em estado grave.

Inicialmente, a polícia anunciou dez mortes, mas acabou elevando o número mais tarde. Pelo menos outras dez tiveram de ser reanimadas no local.

A polícia afirmou que a área já tinha sido fechada por superlotação. Quem tentava chegar ao local era orientado com megafones a dar meia-volta.

No momento em que o empurra-empurra começou, testemunhas afirmaram ter visto dezenas de pessoas amontoadas umas sobre as outras, segundo a correspondente da BBC na Alemanha Tristana Moore.

'Sem saída'

As equipes de resgates tiveram dificuldades de chegar até as vítimas do pisoteamento, segundo testemunhas.

Um dos presentes ao festival, identificado apenas como Marius, disse ao jornal alemão Bild que não havia saída.

"As pessoas ficaram espremidas contra a parede. Eu tive medo de morrer."

Outro frequentador disse que tudo começou com uma pressão das pessoas que estavam atrás, empurrando.

"Nós não podíamos fazer mais nada. As pessoas foram sendo empurradas até tropeçarem."

As autoridades fecharam o elevado de uma auto-estrada local para permitir o pouso e decolagem de helicópteros que transportaram as vítimas.

'Gente demais'

Por medo de mais acessos de pânico, os organizadores decidiram não evacuar toda o festival imediatamente.

O porta-voz da cidade, Frank Kopatschek, disse que "havia gente demais no local" para suspender o evento.

De fato, muitos sequer pareciam ter ficado sabendo do trágico pisoteamento.

O evento atrai fãs de música eletrônica de todo o mundo, com carros alegóricos do Brasil, Rússia, Holanda, Espanha e Austrália, entre outros países.

O desfile pelas ruas da cidade deveria durar 10 horas.

Muitos dos mais famosos DJs internacionais também participam do evento. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.