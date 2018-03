Pelo menos um morre após pouso forçado de helicóptero no Rio

Pelo menos uma pessoa morreu e quatro pessoas estão desaparecidas após um acidente com um helicóptero Super Puma, que prestava serviços a Petrobras, nesta terça-feira, 26. A aeronave havia acabado de decolar da plataforma P-18 em direção a Macaé, no norte fluminense, com 20 pessoas a bordo - 17 passageiros e três tripulantes. Chovia muito e o mar estava agitado no momento do acidente, às 16h15. A P-18 está a cerca de 100km do litoral. O Comando do 1º Distrito Naval confirmou o resgate de 15 passageiros, realizado por 13 embarcações da própria Petrobras, além de três helicópteros. A Marinha também deslocou um navio para ajudar na busca aos desaparecidos. Até o início da noite, a Petrobras havia divulgado a seguinte nota: "o helicóptero que decolou da P-18 com destino a Macaé fez um pouso forçado. O helicóptero não afundou. Todas as providências de resgate dos passageiros foram adotadas". Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindpetro), Marcos Breda, pelo menos uma pessoa morreu. "A Petrobras chamou isso de pouso forçado, mas entendemos como um acidente", disse ele. O sindicato exigia que a estatal divulgasse imediatamente o nome dos passageiros resgatados e desaparecidos. "Não estamos mais conseguindo falar com a plataforma, acreditamos que os troncos de telefone tenham sido cortados para que a Petrobras fale o que quiser". O helicóptero pertencia a BHS Táxi Aéreo, que presta serviços a Petrobras. A aeronave tem um dispositivo que a faz flutuar em caso de pouso forçado na água. Apesar de não haver se pronunciado oficialmente até as 20h, a assessoria de imprensa ressaltava que não houve queda e que a aeronave não havia afundado. Não é a primeira vez que um helicóptero da BHS cai na Bacia de Campos, enquanto prestava serviços a Petrobras. Em julho de 2004, um modelo Sikorsky caiu com nove pessoas quando seguia para a plataforma P-31, no campo de Albacora. Três pessoas morreram. Em julho de 2003, cinco pessoas morreram na queda de um helicóptero da BHS quando o aparelho se aproximava do navio de apoio Toisa Mariner, onde deveria pousar. A hélice do helicóptero bateu no mastro, fazendo com que o comandante perdesse o controle. Com o choque, o helicóptero girou no ar a uma altura de 100 metros e caiu na água. No ano passado, 19 pessoas morreram com a queda de um bimotor da Team Transportes Aéreos, que ia de Macaé para o Rio, e bateu numa montanha entre Rio Bonito e Araruama. Matéria atualizada às 20h45 para acréscimo de informações.