Pen drive dá recursos Wi-Fi para micros A distribuidora ControleNet venderá no Brasil o Steno USB, da Apacer, um pen drive que traz 128 MB de memória para transporte de dados e ainda traz recursos de comunicação Wi-Fi para PCs. Para dar recursos de conectividade sem fio, basta plugar o acessório em uma porta USB para fazer micros de mesa ou notebooks navegarem em ambientes Wi-Fi. O único senão do Steno USB é que ele está limitado a redes 802.11b, ou seja, sua velocidade máxima de transferência de dados é de 11 Mbps, o que significa uma limitação para usuários que estiverem em ambientes com redes 802.11g, cuja velocidade de transmissão é de até 54 Mbps. Deve custar R$ 300 no mercado brasileiro.