Pensar a sociedade atual sem esquecer do amanhã

William Gibson, autor do clássico Neuromancer, que fundou o gênero cyberpunk, sempre esteve atento às mudanças em nosso mundo. Ele notou – não por acaso em uma entrevista dada em 1999 – que o futuro havia chegado. "Apenas não está igualmente distribuído." Enquanto a distribuição à qual ele se refere continua em processo dez anos após sua declaração, Gibson leva à excelência o papel da ficção científica de tornar inteligível não só o futuro, mas, especialmente, o presente. Em seu último livro, Spook Country, ele imagina um mundo onde uma nova arte mistura o real e o virtual e reflete sobre a disseminação das tecnologias sem fio. Familiar? "Especular sobre a realidade é sempre desafiador, pois o cotidiano nos arrasta para formas fixas de pensamento", afirmou o escritor e pesquisador de ficção científica Roberto Causo. "Embora desde a chegada do homem à Lua se diga que a ficção científica morreu, ela não é definida pelas novidades tecnológicas. Onde houver criatividade pujante, haverá ficção." Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, acredita que nunca houve um momento tão rico para o gênero como o atual. "A visão mais comum da ficção científica é imaginar o futuro das metrópoles de países desenvolvidos como Nova York ou Los Angeles. Agora há um movimento de pensar o que acontecerá nos países em desenvolvimento." (veja o que mais esperar dos emergentes na página L6) Hoje fazem sucesso tanto lá fora como no Brasil as estórias com "pegada" steampunk – "espécie de ficção científica retrô, geralmente ambientada no século 19 e com ‘computadores a vapor’", explica o escritor Fábio Fernandes – e do gênero new weird, híbrido de ficção científica, fantasia urbana e horror. Além de servir como paródia ou metáfora da realidade humana e seu desenrolar possível, a ficção científica também tem a nobre função de inspirar. "É muitas vezes ela quem mostra os caminhos para a ciência seguir", disse a pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas Raquel Recuero. FUTURO APOCALÍPTICO? Coincidência ou não, o fato é que o filósofo e pensador do futuro tecnológico da humanidade Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, trabalha com a possibilidade de um dia criarmos máquinas que tenham consciência. Dois anos depois do lançamento de Matrix, ele apresentou uma teoria que pode parecer coisa de ficção científica. Em The Simulation Argument (A Discussão da Simulação, em inglês), Nick propõem apenas três futuros possíveis para nós. O primeiro é que seremos extintos antes de construir tais sistemas com consciência, por azar ou porque são simplesmente impossíveis de serem feitos. O segundo é que, mesmo que consigamos fazê-los, não teremos interesse em inventá-los, talvez por questões éticas. O terceiro, à la Matrix, é que um dia inventaremos essas consciências simuladas e, mais tarde, ambientes virtuais para que elas tenham onde viver. Caso seja essa a opção correta, a possibilidade de que alguém tenha feito isso antes é enorme. Talvez já vivêssemos em uma simulação. Intelectualmente coerente, a teoria de Bostrom deixou muita gente de cabelo em pé. Mas o próprio diz não acreditar que a terceira opção seja a verdadeira. Em entrevista ao Link, ele comentou sua tese: "A minha teoria comprova que uma das três hipóteses é a correta, mas não determina qual delas." Perguntado sobre a ameaça que máquinas inteligentes representariam, ele afirmou que "quando e se isso acontecer, existirá um grande risco inerente para os humanos. Tudo dependerá da nossa habilidade em conceber as sementes da inteligência artificial de tal forma que elas permaneçam favoráveis aos nossos interesses". Bostrom se alinha a uma corrente de gurus, da qual também faz parte o prestigiado cientista e escritor americano Ray Kurzweil, que prega o aperfeiçoamento humano através da tecnologia. Kurzweil é até mais radical do que Bostrom. Ele defende que no futuro remédios serão compostos por espécies de robôs inteligentes capazes de reparar o DNA, impedir o processo de envelhecimento e até copiar a memória de uma pessoa para um outro suporte. Assim, caso haja um acidente com o nosso corpo, por exemplo, teríamos um "back-up" e viveríamos em um corpo robótico, uma simulação ou saiba lá que outra alternativa, para sempre.