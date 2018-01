Pentágono desliga micros após invasão de hackers

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desligou 1500 computadores de sua rede na última quarta-feira devido a um ataque de invasores aos sistemas de correi eletrônico, segundo admitiu nesta quinta-feira, 21, o secretário de Defesa, Robert Gates. "Cerca de um terço dos usuários de computador no Pentágono tiveram seus sistemas de e-mail afetados", disse Gates. Embora não tenha dado mais detalhes sobre as causas da ação, ele disse que os problemas começaram na quarta-feira. O secretário admitiu que a agência sofre centenas de ataques todos os dias, por ser muito visada, mas que o problema não afetou as operações do Departamento de Defesa. "Temos sistemas de apoio suficientes", disse Gates em entrevista coletiva convocada para falar sobre o aumento da violência no Iraque. Por último, ao ser consultado sobre se seu próprio e-mail foi afetado pelo ataque, ele disse que não usava este sistema de comunicação e que é uma "pessoa que quase não faz uso da tecnologia". Ataques O Pentágono não foi o único alvo de ataques digitais nesta semana. Segundo depoimento dado pelo congressista James Langevin em audiência do comitê de Segurança Interna do congresso norte-americano, nesta quarta-feira, o Departamento de Segurança Interna (DHS) também tem sido alvo de ataques digitais nos últimos dois anos. Langevin afirmou que o DHS sofreu 844 incidentes de segurança nos anos fiscais de 2005 e 2006, relacionados a ataques e infecções por vírus de computador. De acordo com Langevin, os 844 ataques mencionados afetaram as agências de Imigração e Aduanas e a Agência Federal de Gestão de Crise (Fema), responsável por coordenar ações em situações como quando o furacão Katrina arrasou a cidade de Nova Orleans.