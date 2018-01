Pequena e média empresa terá seminário de e-commerce A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), os Correios e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) iniciam em março o ciclo de palestras sobre comércio eletrônico em cidades brasileiras. As apresentações fazem parte da terceira edição do ciclo de seminários "Comércio Eletrônico para a Micro, Pequena e Média Empresa" e têm início marcado para o dia 6 de março e encerramento no dia 26 de abril. O evento percorrerá oito cidades brasileiras e levará informações em forma de palestras, debates e cursos práticos gratuitos para ensinar empreendedores a aproveitar as vantagens do comércio eletrônico. Além de traçar o panorama sobre o atual momento do comércio eletrônico no Brasil, o evento abordará temas como: qualificação das lojas virtuais, os meios de pagamento na internet, marketing e comparação de preços na rede, links patrocinados e prospecção de clientes com marketing direto. "Queremos auxiliar tanto as empresas interessadas em utilizar a internet como ferramenta de negócio, bem como dinamizar o emprego da rede nas mais de 10 mil micro e pequenas empresas que montaram negócios na Web", afirma Edilson Flausino, diretor executivo da camara-e.net. Segundo o executivo, o dado foi estimado a partir de informações das empresas de cartões de crédito e indica o número de companhias que estão realizando transações online. Marketing online Segundo Flausino, a idéia com estas palestras é explicar estratégias mais precisas para as companhias, de forma que elas possam melhorar seus resultados ao utilizar a internet. "A internet oferece desafios para o empreendedor. Se numa loja real, ele precisa se preocupar com localização, movimento, promoção, o mesmo acontece com a Web, daí a participação de parceiros que podem ajudar as companhias no quesito marketing digital", afirma. As cidades escolhidas para receber os seminários são: São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Recife e Fortaleza, nos Auditórios dos Sebraes Regionais. De acordo com o formato definido pelos organizadores, as palestras acontecerão no período da manhã. Serão 20 minutos para a exposição de cada tema, seguidos de 10 minutos durante os quais será possível fazer perguntas aos palestrantes. As apresentações serão feitas por representantes do Sebrae, camara-e.net e Correios, além de Google, BuscaPé, Visanet e e-bit, empresas que também apóiam o projeto, além do Sebrae, que fornecerá subsídios para o uso de técnicas de administração, e dos Correios, que apresentarão sua plataforma para a criação de lojas virtuais, além de dispor de serviços de logística e entrega de produtos. De acordo com o presidente da camara-e.net, Manuel Mattos, um dos grandes diferenciais deste ciclo de seminários é que as informações sobre cada um dos assuntos abordados são transmitidas diretamente por empresas líderes nos respectivos segmentos. "Os empreendedores hoje não têm mais nenhuma dúvida sobre a necessidade de se inserirem no comércio eletrônico. A questão agora é saber qual a maneira correta de se fazer isto. Neste sentido, colher dados diretamente de empresas reconhecidamente competentes torna-se fundamental", afirma. No período da tarde, entre 14h30 e 17h30, os interessados podem se inscrever nos mini-cursos práticos ministrados pelos representantes dos Correios, Sebrae, Google, BuscaPé, Visanet e e-bit, que mostrarão o funcionamento de suas ferramentas. A expectativa dos organizadores é contar com uma média de 150 empresários por seminário. Confira as datas e cidades por onde o seminário passará: 06 de março - São Paulo (SP) 07 de março - Campinas (SP) 20 de março - Rio de Janeiro (RJ) 22 de março - Belo Horizonte (MG) 10 de abril - Curitiba (PR) 12 de abril - Florianópolis (SC) 24 de abril - Recife (PE) 26 de abril - Fortaleza (CE)