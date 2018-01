Pequena empresa de programas para iPhones atinge grande sucesso

Com apenas 20 funcionários, a empresa diz que sua série de games "Tap Tap Revenge" foi agora instalada mais de 20 milhões de vezes. Mais cedo neste ano, o grupo de pesquisa comScore afirmou que o game tinha sido utilizado por um terço dos clientes da Apple.

A empresa diz ser lucrativa, mas não revela dados precisos sobre vendas. O presidente-executivo da Tapulous disse esperar uma onda de crescimento exponencial no comércio de produtos auxiliares para aparelhos celulares nos próximos dois anos, similar ao que aconteceu com outras empresas do ramo de jogos, como Zynga, Playfish e Playdom.

A Playfish recentemente foi comprada pela Electronic Arts por 275 milhões de dólares em dinheiro.

A base instalada para desenvolvedores de programas está crescendo rapidamente. A Apple vendeu mais de 50 milhões de iPhones e iPods, que usam o mesmo software.

A Tapulous conseguiu atrair 2,8 milhões de dólares de investidores para iniciar as operações.