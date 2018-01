Pequenas e médias empresas: 80% temem pragas virtuais Uma pesquisa encomendada pela desenvolvedora de produtos de segurança McAfee e feita pelo instituto de pesquisas IDC revela que a maioria das pequenas e médias empresas acredita que uma violação da segurança de TI seria prejudicial ao atendimento das suas prioridades de negócios. Entretanto, apenas 8% dos entrevistados afirmaram que a melhoria da segurança de TI era uma das maiores prioridades de negócios.Para concluir o estudo chamado ?SMBs em um mundo conectado: o sucesso nos negócios envolve enfrentar novas ameaças à segurança de TI", o IDC entrevistou 450 executivos de empresas de pequeno e médio porte (SMBs, da sigla small and medium business), que possuem entre 80 e 250 funcionários nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Austrália. O medo de uma ameaça à segurança da TI, como um vírus de e-mail, por exemplo, aflige 80% dos entrevistados. Mas apesar de compreenderem claramente a situação das ameaças e seu efeito sobre os negócios, o maior desafio enfrentado das pequenas e médias empresas em 2007 são as atividades reativas, como manter atualizadas as soluções de segurança (39%), manter-se informado sobre as novas ameaças (38%) e manter os custos em um nível reduzido (33%). A pesquisa confirmou que as SMBs se dedicam mais a manter os negócios em funcionamento do que a se preparar estrategicamente para as ameaças futuras. Nesse cenário, o IDC apontou os serviços gerenciados de segurança como uma resposta eficaz e ágil ao dilema das pequenas e médias. Atualmente, menos de 1/3 de todos os entrevistados delega integral ou parcialmente sua infra-estrutura ou suas operações de TI a uma empresa externa de serviços de TI. Comunicação O tema conectividade também foi abordado. O estudo revelou que as pequenas e médias empresas dependem cada vez mais da Web para suas comunicações, para a eficiência das suas operações e para atingirem seus objetivos de negócios. Do total de entrevistados, 90% afirmaram utilizar a internet para atingir seus objetivos comerciais e cumprir as prioridades de negócios. 87% consideram o e-mail sua principal ferramenta de comunicação. E o principal: as SMBs gastam pelo menos 40% do seu dia com acesso ao e-mail e internet. Embora não seja uma grande prioridade de negócios, os profissionais das SMBs prevêem um grande crescimento nos gastos em segurança de TI nos próximos 12 meses. Mais de 90% afirmam que dedicarão mais recursos à segurança de TI em 2007, um aumento de 20% em relação a 2006.