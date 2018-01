Pequenas e médias empresas comprarão mais TI Empresas de pequeno e médio portes, que compõem o chamado mercado SMB (da sigla em inglês Small and Médium Business) enfrentam um impasse na hora de investir em tecnologia: como não dispõem de muitos recursos financeiros, precisam escolher entre investir em suas operações ou adquirir tecnologia para inovar seus processos. Também enfrentam o problema de não dispor de auxílio interno, na forma de profissionais especializados, que os ajudem na escolha de produtos ou estratégias que envolvam a tecnologia da informação. Mas mesmo com estes entraves, este segmento vai aumentar seus investimentos em hardware, software e serviços, segundo indicou um estudo da empresa de pesquisas IDC. De acordo com o levantamento, a América Latina conta com mais de meio milhão de empresas de pequeno e médio porte (companhias com 10 a 499 funcionários), e que investirão mais de US$ 10 bilhões em TI até o final do ano, montante que deve crescer até chegar a US$ 14 bilhões/ano em 2009. Crescimento A análise da IDC mostra que mais da metade das 1900 empresas entrevistadas vão aumentar os recursos direcionados à área de tecnologia na comparação com o ano passado. O país que tem maior crescimento em investimentos no segmento SMB é a Argentina, seguido pelo Brasil. ?Será um excelente ano para o SMB na região do Mercosul?, avalia o analista sênior da IDC para a América Latina, Emerson Gibin. O mercado de pequenas e médias empresas na América Latina está comprando mais soluções integradas e menos produtos ou serviços separados a cada ano. ?O mercado de SMB, de forma natural, está mais atrasado em relação às empresas de grande porte que precisam de soluções muito mais complexas e, por isso, essas empresas grandes normalmente têm um orçamento maior para investir em consultoria, serviços integrados e soluções de TI?, diz o analista. Mais da metade dos investimentos de TI de SMB na América Latina continua ocorrendo em produtos e serviços comprados separadamente. No entanto, houve uma diminuição importante em relação à mesma pesquisa realizada em 2005. O que se tem visto muito é TI sendo comprada com a ajuda de uma consultoria e também uma proporção considerável de SMBs comprando soluções de processos de negócios, consistindo em hardware e/ou software, integrado a serviços de TI ou de consultoria de negócios. O questionamento sobre as prioridades de investimentos para 2006 mostrou que as soluções de segurança estão em primeiro lugar, seguidas das soluções de ERP. Comparando às empresas de grande porte na América Latina, o mercado de SMB está atrasado na implementação da maioria das soluções avançadas como CRM, BI, Supply Chain ou Business Continuity. Entretanto, pode-se ver uma rápida evolução e a IDC espera que o crescimento para o SMB seja maior que o das grandes empresas, o que significa que os fornecedores devem estar preparados para prover soluções específicas e customizadas para o mercado de SMB. Este já é um fato para a maioria dos fornecedores que já compreenderam que o mercado ainda pouco explorado das pequenas e médias empresas pode ser uma excelente oportunidade durante os próximos anos.