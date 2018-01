Pequenas empresas impulsionam mercado de VoIP Levantamento feito pela empresa de pesquisas In-Stat mostra que o segmento de pequenas e médias empresas é o que está adotando mais fortemente os sistemas de telefonia pela Web, também conhecidos pela sigla VoIP (Voz sobre IP, o protocolo internet). Segundo a companhia, soluções de VoIP apresentarão um crescimento significativo nos próximos anos, com projeções de vendas superando a casa dos US$ 2 bilhões até 2010, saltando no número de usuários de 373 mil pessoas para mais de 3 milhões até 2010. O relatório da In-Stat afirma que a redução de custos operacionais ainda é a razão principal para a adoção desse tipo de tecnologia no chamado mercado SMB (da sigla small and médium business).