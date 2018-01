Pequenas empresas investem mais em hospedagem de sites Para garantir mais qualidade em seus "cartões de visita" institucionais e também sustentar aplicações transacionais como o comércio eletrônico, as empresas estão aumentando seus investimentos na sua presença online, aplicando recursos em serviços profissionais de hospedagem. E não é o porte dos negócios que determina esses investimentos. Companhias como a .comDominio estão investindo em serviços para atender melhor esse público, como os pacotes de hospedagem compartilhada (shared hosting), em que várias empresas usam um mesmo servidor. A participação dos serviços de share hosting, no volume total de negócios da .comDominio, cresceu 25% em 2005, e a expectativa é que continue se ampliando este ano, inclusive em função do cenário mais positivo do mercado de TI. ?Compartilhar um servidor com outras companhias facilita o acesso das empresas à tecnologia e soluções, dando a elas inclusive mais segurança?, destaca o presidente da .comDominio, Vladimir Ranesvsky. A idéia, claro, é garantir uma estrutura mais sólida para os sites da empresa, permitindo ter mais segurança que as páginas das empresas e suas aplicações sempre estarão no ar. Demanda De acordo com registros da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), que coordena o registro de domínios .com.br, o número de novos sites em 2005 foi 20% maior que a cifra do ano anterior. Mas os números entre as empresas de pequeno e médio porte, o chamado SMB (small and médium business), são proporcionalmente maiores. "No ano passado, a fatia do SMB apresentou um crescimento entre 25% e 30% na nossa base de clientes", afirma Cristian Gallegos, gerente de marketing da Locaweb. E as iniciativas online não estão restritas a endereços meramente institucionais. "As empresas tiveram um grande amadurecimento nos últimos dois anos. Se com clientes no SMB tivemos um crescimento de 55%, 30% deles já implementaram algum nível transacional em seus sites, incluindo aplicações de comércio eletrônico ou estratégias de marketing atreladas a links patrocinados", explica Vinicius Pessin, diretor executivo da Plug In. Segundo o IDC, o número de sites hospedados cresceu 25% em 2005, assim como o número de domínios. Somente em sites hospedados no Brasil, as empresas que oferecem serviços neste segmento tiveram um faturamento em torno de R$ 300 milhões em 2005.