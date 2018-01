Pequenas empresas investirão mais em segurança digital A proteção de redes locais e o aumento da infra-estrutura tecnológica nas empresas de pequeno e médio porte reforçarão os investimentos em segurança digital no próximo ano, justamente para proteger e assegurar a continuidade desse acervo digital. Quem indica esse viés é uma pesquisa da consultoria AMI Partners, que afirma que as companhias com menos de 1000 funcionários investirão cerca de US$ 260 milhões no próximo ano em soluções de segurança. Muitas destas companhias também investirão na expansão de suas ferramentas de segurança, já que o estudo também indica que quase metade das médias companhias brasileiras implementaram um firewall ou outro dispositivo para proteger a entrada e saída de suas redes. A grande oportunidade, no entanto, ainda é a área de proteção antivírus. Pelas estimativas da AMI Partners, aproximadamente 3 milhões de pequenas e médias empresas brasileiras não utilizam aplicativos antivírus em seus computadores.