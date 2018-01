Pequeno avião elétrico faz sua estréia em evento nos EUA

O ElectraFlyer C, um pequeno avião elétrico criado pela Electric Aircraft Corporation, estreou na semana passada no evento AirVenture, em Oshkosh, nos Estados Unidos, segundo o blog Autopia, do site Wired.com. Divulgação O avião, que recebeu seu certificado de segurança de vôo em abriu, possui uma bateria de lítio de 5,6 kWh (quilowatts/hora) com um ciclo de vida (número de vezes em que ela pode ser recarregada) de mil vezes. A bateria tem peso máximo de 35 quilos e pode ser customizada para caber no espaço disponível na aeronave. Uma vez no ar, o ElectraFlyer C viaja a 110 quilômetros por hora, chegando ao máximo de 140 km/h. O avião pode voar entre 90 e 120 minutos antes que a bateria precise ser recarregada. Quando a bateria terminar, é só conectá-la a uma tomada 110V por seis horas e você está pronto para voar de novo. Os funcionários da Electric Aircraft Corporation dizem que o pequeno avião tem grandes benefícios. O motor é praticamente silencioso e, por ser elétrico, não produz muita fumaça nem poluição. Mas o mais atraente, segundo o blog, é a vantagem econômica: a companhia estima que "reabastecer" totalmente a bateria do avião vai custar, em média, US$ 0,60.