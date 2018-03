Pequeno tremor de terra atinge interior do Ceará Os moradores de três municípios do Ceará - Jordão, Alcântaras e Meruoca - sentiram um pequeno tremor de terra no início da manhã de hoje que atingiu 2,6 graus de magnitude na escala Richter. Segundo o chefe do Laboratório de Sismologia da Defesa Civil do Estado do Ceará, Francisco das Chagas Brandão Melo, a população da região já está acostumada com os tremores.