Pequenos aproveitam Agrishow para investir em mecanização

A 16ª Agrishow - que terminou no sábado, em Ribeirão Preto (SP) - teve queda de 11% de público e 15% de volume de negócios. Foram negociados R$ 680 milhões, ante R$ 800 milhões em 2008. Já o público caiu de 134 mil em 2008 para 120 mil neste ano. Mas os pequenos produtores não se queixaram. Muitos foram à feira com intenção de investir e acabaram movimentando os estandes, principalmente os de máquinas agrícolas de pequeno porte.

"Pesquisei e vi que aqui o preço seria melhor", disse o produtor Waldir Vacari de Melo, de Descalvado (SP). Ele comprou, à vista, um trator de 25 cavalos, por R$ 32.900. "Vi esse trator no ano passado aqui na feira e voltei este ano para comprar. Ele tem tudo o que um de grande porte possui e se enquadra no que preciso", afirmou.

O superintendente da Região Sudeste da Green Horse, Anderson Rodrigues, diz que a Agrishow superou as expectativas. Foi o quarto ano da empresa na feira, a primeira com foco agressivo de vendas. Tanto que a empresa dobrou seu espaço na feira. Antes, a participação era institucional. A previsão, de acordo com Rodrigues, era vender 60 tratores, entre 20 e 75 cavalos, mas passou de 100 durante a feira e pode chegar a 200 no pós-evento, calcula.

SEM OS GRANDES

Para Rodrigues, a ausência das principais montadoras de tratores (Case, Agco, Valtra, New Holland e Case IH) mudou o foco do evento para os pequenos produtores. "Nessa mudança unimos o útil ao agradável, pois é o pequeno produtor quem põe a comida no nosso prato", comentou Rodrigues.

O horticultor Luís Carlos Rodrigues, de Mogi-Mirim (SP), também aproveitou a Agrishow para comprar um microtrator. Ele optou pelo modelo com rotativa, da Tramontini, que custou R$ 21 mil. "Na revenda, ele pagaria no mínimo 5% a mais. Aqui o preço ficou mais atrativo", comentou o revendedor da empresa, Amarildo Gonçalo de Almeida.

O supervisor comercial da Tramontini, Hardi Bledorn, calcula que a empresa teve aumento de 20% em vendas em relação a 2008. "O pequeno produtor é o mais carente. É o que vem buscar a mecanização para aumentar sua produção", afirmou. Microtratores e tratores de 32 e 50 cavalos foram os produtos mais procurados por produtores no estande da empresa.