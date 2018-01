Pequim proíbe envio de pornografia pelo celular As autoridades chinesas proibiram a troca de mensagens com conteúdo sexual explícito via celular na capital do país, Pequim, informou nesta quarta-feira a agência de notícias estatal Xinhua. As autoridades alertaram que quem enviar textos picantes por SMS ou compartilhar fotos íntimas pelo telefone pode ser multado em até US$ 385 (cerca de R$ 794) e passar de dez a 15 dias em detenção. A lei chinesa já considera crime o comércio de material pornográfico e prevê penas que variam de seis meses a três anos. Baixar da internet para o celular e iPod vídeos, sons e textos que retratem o ato sexual também é contravenção. Combate O combate ao consumo de pornografia tem sido uma das prioridades da polícia chinesa há tempos e ultimamente os esforços se concentram na pornografia divulgada em novas mídias. Nas últimas três semanas, 19 vendedores de celulares usados foram presos. Eles estavam oferecendo chips com arquivos digitais contendo fotos e filmes pornôs por US$ 0,77 (cerca de R$ 1,6) a unidade. Estima-se que existam 461 milhões de celulares e 137 milhões de usuários de internet na China.