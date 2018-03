Pequim terá áreas de protesto durante Jogos

As autoridades de Pequim designaram três parques da cidade onde manifestantes poderão realizar protestos durante os Jogos Olímpicos. De acordo com as regras do Comitê Olímpico Internacional, protestos não são permitidos dentro dos locais onde os jogos serão realizados. Mas em Olimpíadas anteriores, determinadas áreas foram especificamente designadas para a realização de manifestações fora dos locais de competição. Segundo o correspondente da BBC em Pequim James Reynolds, isso apresentou um desafio para as autoridades da capital chinesa - se deveriam seguir a prática olímpica ou continuar com a própria prática de proibir qualquer tipo de manifestação. Em uma entrevista coletiva à imprensa, o diretor de segurança dos Jogos Olímpicos de Pequim, Liu Shaowu, disse que as autoridades decidiram designar três parques como áreas de protesto. Liu disse que manifestantes terão de pedir permissão às autoridades antes de qualquer protesto e que a prefeitura e a polícia já escolheram pessoal para lidar com as demonstrações. Mas, segundo Reynolds, ainda não está claro que tipo de protesto será permitido ou quantas pessoas terão o direito de participar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.