Pêra-Manca chega em safra nova Um dos mais cultuados vinhos portugueses, produzido pela Fundação Eugénio de Almeida chega nas suas versões tinta 2005 e branca 2007. No dia 10, esses vinhos e os demais (Cartuxa tinto 2005, Foral de Évora tinto 2006) do mesmo produtor serão provados e comentados por Gabriela Fialho, diretora da vinícola, no Varanda Grill. O preço da degustação é R$ 170. Informações com Vera, da Adega Alentejana, pelo tel. 5044-5760.