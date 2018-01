Perdas devem levar operadoras à consolidação As operadoras de telefonia celular acumulam perdas, apesar do crescimento desse mercado. A competição forte entre as empresas faz com que elas gastem demais para conquistar e manter clientes, o que se reflete nos balanços. No último trimestre, a Vivo, a maior operadora, perdeu R$ 179,3 milhões; a TIM, segunda maior, R$ 151,8 milhões; a Claro, terceira, R$ 161 milhões; e a Oi, quarta, R$ 28,1 milhões. Há mais de um ano as operadoras vêm dizendo que vão passar a privilegiar a rentabilidade, em detrimento do crescimento. Mas o discurso ainda não virou prática. "Os resultados do primeiro trimestre não sinalizam aumento de rentabilidade", afirmou o analista Felipe Cunha, do Banco Brascan. Cunha ressalvou que está havendo mudança no perfil de competição. "No começo, as empresas buscavam crescer no pré-pago. Nos últimos meses, houve aumento nas ofertas para pós-pagos, como aparelhos por R$ 1, pacotes de minutos grátis e chamadas de longa distância tarifadas como locais." Os pré-pagos eram 80,5% do total de 89,4 milhões de celulares que havia no País em março, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Apesar de maioria, os pré-pagos são menos rentáveis para as operadoras. Concentração As perdas contínuas devem levar o mercado de telefonia móvel à consolidação. "Existem empresas internacionais com operações rentáveis em outras praças, que podem sangrar no Brasil para ganhar mercado", explicou Cunha. Ele exemplificou com o caso da América Móvil, dona da Claro, que é superavitária no México. Isto permite crescer com perdas no Brasil, para mais tarde apostar na rentabilidade. Na sua opinião, as operadoras regionais, como a Telemig Celular e a Brasil Telecom GSM, serão o primeiro alvo de consolidação. Mesmo regional, a situação da Oi, na visão do analista, é diferente. "Ela conseguiu crescer bastante". A consolidação, no caso da Oi, viria numa segunda etapa. O movimento de aquisições seria bom para as empresas, mas, para os consumidores, significaria menos competição e, conseqüentemente, menos ofertas. A líder de mercado Vivo passa por uma situação particularmente complicada, que combina prejuízo e perda de participação. Sua fatia de mercado passou de 39,3% em março de 2005 para 33,7% no mesmo mês deste ano. Nos últimos 12 meses, acumulou R$ 898 milhões de prejuízo. Para o analista Luis Minoru Shibata, do Yankee Group, a consolidação já deveria ter ocorrido. "Ela não se acelerou pelo ambiente jurídico", explicou Minoru. Os conflitos societários na Telemig Celular e na Brasil Telecom GSM evitaram a venda das empresas até agora. O analista projeta que o mercado chegará a 98,9 milhões de celulares em dezembro e a 105,6 milhões no fim de 2007. Para 2010, a previsão é de 111 milhões de acessos em funcionamento.