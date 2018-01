Perdeu um Ipod ou uma carteira? Procure online! Maureen Silliman, 24, sentiu o seu bolso vazio e percebeu que seu Ipod novinho, de 300 dólares, tinha caído ao correr para pegar o trem. Quando lamentou para seu namorado a perda, ele sugeriu que ela postasse uma mensagem na seção de Achados e Perdidos do Craigslist, um site de classificados. "Não. Ninguém nunca devolveria um Ipod", disse ela, mas seu namorado colocou o anúncio de qualquer forma. Dentro de 24 horas, Maureen encontrou seu Ipod. Todos os dias, pessoas honestas postam na Internet anúncios de itens valiosos encontrados, como dinheiro, cartões de crédito, jóias, alianças, anéis de noivado, câmeras digital, e até um Cockatoo, pássaro australiano avaliado em US$ 1.200. E outras postam mensagens de itens perdidos. Exemplos de honestidade O impulso para ser honesto não surpreende o diretor do Instituto de Valores da Universidade de São Diego, Lawrence M. Hinman. "Eu acho que nós acreditamos ser muito piores do que realmente somos", disse ele. Tome por exemplo Monique Peddle, 48, que publicou uma nota online quando encontrou uma pulseira de outro e diamante, ou Blake Facente, 30, que também colocou uma nota na Craigslist quando encontrou um laptop em São Francisco. Craigslist Craig Newmark, o fundador do site Craigslist, conta que a companhia incluiu a seção de Achados e Perdidos em março de 2003, quando perceberam a proliferação de pessoas procurando por pertences perdidos. "A cultura da confiança é a chave, e nós trabalhamos muito em cima disso", disse Newmark, 53, que agora tem websites em 190 cidades nos Estados Unidos, com mais de 10 milhões de usuários por mês. Os anúncios no Craigslist são de graça e permanecem no ar por 30 dias. Outros anúncios Não são só anúncios de objetos perdidos que são postados. É possível encontrar mensagens trágicas, como o de uma mulher de 39 anos procurando por sua mãe biológica, ou o de uma mãe procurando por seu cachorro que detecta quando seu filho de 17 anos está tendo uma crise de epilepsia e late por ajuda.