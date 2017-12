Perfil da UPP no Twitter é invadido por hackers O perfil das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) do Rio de Janeiro no microblog Twitter foi invadido por hackers na manhã desta quinta-feira, 24. A imagem principal da página (um painel onde se lê "Eu apoio a paz", com as letras U, P e P em destaque) foi trocada por uma imagem do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, encontrado morto na última terça-feira.