Perfil do Facebook poderá ser alterado por celular

Os membros da rede social Facebook poderão em breve atualizar seus perfis por meio de um simples telefonema, em vez de precisarem de um teclado e um computador para digitarem novas informações. A SpinVox, que desenvolveu tecnologia que converte mensagens de voz em mensagens de texto ou e-mails, lançou nesta quinta-feira, 25, um serviço que permite aos usuários das redes sociais Facebook, Jaiku e Twitter ditarem mudanças nos dados de seus perfis por meio de uma ligação para um número especial. A companhia com sede na Inglaterra converterá para texto essas ordens com a ajuda da tecnologia de reconhecimento de voz e as informações serão publicadas em uma ou em todas as redes ao mesmo tempo, dependendo da preferência do usuário. "Atualmente as redes sociais estão restritas pelos teclados", disse a presidente-executiva da SpinVox, Christina Domecq, à Reuters. Ele afirmou que espera que as pessoas possam publicar mensagens na Facebook estejam numa rua movimentada ou em um show de rock. A executiva de 30 anos informou que a SpinVox de início vai oferecer o serviço gratuitamente, mas não divulgou quanto a empresa poderá cobrar. Ela afirmou que a SpinVox, que gera receita com a cobrança de uma taxa dos provedores de serviços relativa a cada conversão de voz em texto, poderá eventualmente contar com um componente de receita publicitária. "Durante o tempo, você verá modelos de publicidade aparecendo", afirmou Domecq, que prevê mensagens com anúncios incluídos que serão baseados no que o autor da chamada disser. Por exemplo, uma mensagem sobre um encontro em um bar pode vir atrelada a um link do estabelecimento. "Faceberry" Outro passo rumo à portabilidade das redes sociais é o lançamento pela RIM, fabricante da marca de smartphones Blackberry, de um aplicativo que permite alterar cadastro, enviar recados e utilizar outros serviços do Facebook. O site americano Wireless fez a brincadeira ao juntar as duas palavras: "Faceberry". O programa é livre, de acordo com anúncio oficial feito nesta quarta-feira, 24, pelo CEO da RIM, Mike Lazaridis, em uma conferência em São Francisco. Será possível convidar novas pessoas para o site e receber pedidos de amizade. Segundo o Facebook, a união de tecnologias propicia uma "experiência móvel sem paralelo na história das redes sociais". A empresa também anunciou recentemente que permitirá aos seus 80 mil desenvolvedores criar aplicativos da rede para celulares. Usuários poderão tanto usar a rede pela interface normal, através da internet sem fio do BlackBerry, como por mensagens de texto.