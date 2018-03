Perfume reúne odores de sangue, suor, saliva e sêmen

Um perfume que recria os odores do sangue, do suor, da saliva e do sêmen é a nova atração da famosa loja Harvey Nichols, em Londres. Chamado Sécrétions Magnifiques (Secreções Magníficas, em tradução literal), o perfume é produzido pela empresa Etat Libre d'Orange, especialista em fragrâncias exóticas. Além deste, outro perfume popular da marca é o Jasmin et Cigarette, com aroma de jasmim e tabaco. A companhia afirma que a marca é uma "declaração de independência do universo comum da perfumaria clássica". Sécrétions Magnifiques foi criado pelo perfumista francês Antoine Lie, que já assinou fragrâncias famosas de Giorgio Armani e foi um dos criadores do perfume Comme des Garçons 8 88, que tentou reproduzir o cheiro do ouro. Além dos odores das secreções humanas, o novo perfume reúne também fragrâncias de sândalo e côco. De acordo com a empresa produtora, o perfume é "subversivo, constrangedor, provoca adesão ou rejeição total". As fragrâncias exóticas são um nicho recente no mercado de perfumaria. Desde a popularidade dos perfumes com feromônio - substância química relacionada com a atração entre seres da mesma espécie - várias perfumarias começaram a ofertar perfumes com odores peculiares. Segundo um porta-voz da loja Harvey Nichols - a única na Inglaterra com estoque do perfume - a fragrância é popular. "Os perfumes que atingem um nicho diferente do mercado são bem populares", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.