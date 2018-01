Pergunte, teste, mexa. Em casa, toda atenção é pouca

Mesmo quando o atendimento na loja é satisfatório, o consumidor está sujeito a não ficar plenamente satisfeito quando leva o aparelho para casa porque acha "defeitos" que não havia visto na hora da compra. Isso acontece porque o freguês não prestou atenção ao que comprou – não precisa ter vergonha de usar o aparelho, olhar de perto as conexões e testar os recursos que o fabricante anuncia; se o vendedor fizer cara feia, procure outra loja – e, principalmente, não preparou sua casa para receber o novo equipamento. Veja abaixo algumas dicas essenciais para sua compra ser bem-sucedida. NA HORA DA COMPRA Um ponto especialmente importante é notar como o aparelho é demonstrado na loja. As lojas mais bacanas são milimetricamente pensadas para amplificar positivamente a percepção do consumidor em relação ao produto. Salas de testes com isolamento acústico, para enfatizar o som dos aparelhos vendidos, luzes cuidadosamente posicionadas para não ofuscar os televisores e até mesmo bancadas de demonstração de cor clara para fazer notebooks parecerem menores são alguns dos "truques" usados para encher os olhos de quem compra. Quando demonstra uma TV de alta definição, quase nenhuma loja liga em um canal de TV aberta analógica ou TV a cabo convencional porque a imagem fica horrível nesse tipo de aparelho. Em vez disso, aparelhos dedicados de vídeo com qualidade equivalente ao melhor reprodutor de Blu-ray do mercado são usados para fazer cair o queixo do consumidor. CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO Só que, em casa, a realidade é outra. TVs de alta definição exigem um lugar adequado para serem instaladas. Um local com iluminação controlada, como uma cortina, é fundamental para que a tela não se transforme em um incômodo espelho fumê. PCs são outro problema. É fundamental que você use bons cabos de rede para conectar seu novo computador à banda larga. Cabos de rede com ponteiras desgastadas ou com o isolamento externo comprometido podem prejudicar sua conectividade. REDE SEM FIO A internet sem fio também pode perder muito desempenho por causa dos aparelhos da casa. Telefones sem fio, fornos de microondas e até fiação elétrica antiga podem causar ruídos eletromagnéticos que embaralham o sinal Wi-Fi e afetam o alcance da rede. Nesse caso, a melhor solução é usar um roteador mais poderoso, que funcione na rede 802.11 N. Mas fique atento: seu notebook também precisa ser compatível com o padrão N. Caso não seja, uma adaptador USB pode ser usado. Seguindo esses conselhos simples – e preparando o ambiente para receber sua nova aquisição tecnológica – você não se arrependerá.