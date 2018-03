Periferia ganha abrigo de ônibus menos equipado

A Otima se defende, alegando que o termo de referência do contrato permite "variações". Entretanto, no site da empresa e no da São Paulo Obras (SPObras), órgão municipal responsável pelo gerenciamento da concessão, nunca foram divulgadas imagens e projetos semelhantes ao que se vê nas Avenidas Sapopemba e Rio das Pedras, na zona leste. Já a SPObras alega que foi necessário substituir rapidamente equipamentos em situação precária.

Só quatro tipos de cobertura são apresentados ao público que acessa a página da Otima na internet. Todos são mais encorpados e com acabamento melhor. Cada um tem um nome: "caos estruturado" (visto na Avenida Sumaré, zona oeste), "brutalista" (na Bandeirantes), "minimalista com ginga" (na Paulista) e "high-tech" (ainda ausente das ruas). O que vem sendo instalado nos bairros mais distantes é o que a concessionária batizou de "brutalista leve", uma versão enxuta.

Na Estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, a reportagem achou três desses equipamentos. A vendedora Maria de Fátima Santos Inês, de 59 anos, pega ônibus sempre por ali. "Achei muito esculachado, um quebra-galho. Eles vieram e colocaram este porque é periferia, devem ter pensado ?aqui ninguém vai reclamar mesmo?. Os pontos da Vila Mariana são mais bonitos."

Assistente de manutenção de elevadores, José do Egito, de 50 anos, concorda. "Creio que isso caracteriza discriminação contra a população da periferia." O abrigo, atrás da Estação Capão Redondo do Metrô, tem bancos de concreto e placas de vidro laterais, para proteger da chuva. Uma delas ainda estava no chão, com fita amarela da São Paulo Transporte (SPTrans).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Situação pior enfrentava na quinta-feira quem esperava o ônibus no novo abrigo da Rua Ari da Rocha Miranda, na Jova Rural, zona norte. Assim como o de Capão Redondo, foi instalado no início de janeiro. Mas não tem nenhuma proteção de vidro. "Deveria ter. Os pontos lá da Sé tem vidro. Ainda assim, é melhor que o abrigo anterior", comentou o lavador de carros Luis Fernando Milani, de 53 anos. As estruturas anteriores, também de concreto, não tinham assento, como a atual.

Até o teto dos abrigos periféricos difere dos demais. Ele é de material plástico totalmente opaco. Em nenhum dos abrigos visitados pela reportagem havia peças publicitárias, como as existentes nas estruturas da região central. Nem a empresa da Prefeitura nem a Otima divulgaram os custos unitários do ponto "brutalista leve".

Resposta.

Em nota, a SPObras informou que o "brutalista leve" foi criado para "atender prontamente a necessidade de substituição de 575 pontos que tiveram de ser removidos porque estavam em situação precária e de alguma forma ofereciam risco à segurança dos usuários". "Por isso, não há como falar em colocação em regiões periféricas, mas sim em substituições pontuais por diversas regiões da cidade, para oferecer maior segurança aos moradores", alegou, em nota oficial, apesar de todos os 154 abrigos desse tipo estarem na periferia.

Ainda segundo a empresa municipal, a SPTrans e a concessionária Otima "vêm atualizando informações referentes à reorganização de linhas e respectivos itinerários" e, atualmente, "apenas 150 (abrigos) estão em fase final de sinalização".