Perito nega tese de crime passional no caso PC Farias O perito Domingos Tochetto voltou a defender nesta quinta-feira, 09, a tese de que a namorada de Paulo César Farias, Suzana Marcolino, não cometeu suicídio, mas foi assassinada. No quarto dia de julgamento dos quatro réus acusados de envolvimento na morte do casal, o perito afirmou que a ausência de sangue na arma e de material metálico nas mãos de Suzana indica que ela não empunhou o revólver encontrado no local do crime.