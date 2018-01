Peritos avaliam danos causados por depredação no Rio Depois de uma noite de vandalismo no centro do Rio, bancos, prédios comerciais e lojas da avenida Rio Branco remediam os danos causados pela depredação, especialmente nas proximidades da Cinelândia. O principal foco de confronto foi o Palácio Pedro Ernesto, sede da Camara de Vereadores da capital fluminense. Na lateral do prédio, na rua Evaristo da Veiga, mascarados identificados com a tática Black Bloc danificaram um portão e lançaram bombas incendiárias contra vidraças.