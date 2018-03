Pernambuco confirma primeira morte do ano por tubarão Laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou a primeira morte registrada em decorrência de ataque de tubarão em Pernambuco neste ano. A vítima é um homem de 41 anos, José Rogério Tavares da Silva, visto pela última vez na praia Enseada dos Corais, no município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho, no dia 25 de maio. Seu corpo foi encontrado três dias depois, na praia do Paiva, no mesmo município. Segundo depoimentos de familiares de José Rogério, ele não sabia nadar