Pérola Negra comemora 40 anos e canta a felicidade A Pérola Negra abriu há pouco, no Sambódromo do Anhembi, o segundo dia de apresentações do grupo especial das escolas de samba do carnaval paulistano. Para a escola, o desfile também é uma comemoração pelas quatro décadas de fundação, completadas no ano passado - a agremiação da Vila Madalena, na zona oeste, nasceu em 7 de agosto de 1973.